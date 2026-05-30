Audition de Violoncelle Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Dans le cadre du Festival Quartier du Livre.

Sur le thème du Festival : « Le Bonheur comment ça va ? », les élèves de la classe de violoncelle de Christophe Beau nous présente leur proposition.

Dans le cadre du Festival Quartier du Livre, la classe de violoncelle de Christophe Beau vous invite à leur audition.

Le samedi 30 mai 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T17:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS

conservatoire5@paris.fr



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