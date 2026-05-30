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Audition de Violoncelle Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Audition de Violoncelle Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Audition de Violoncelle Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS samedi 30 mai 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Gabriel Fauré

Adresse : 12 Rue de Pontoise

Ville : 75005 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Dans le cadre du Festival Quartier du Livre.

Sur le thème du Festival : « Le Bonheur comment ça va ? », les élèves de la classe de violoncelle de Christophe Beau nous présente leur proposition.

Dans le cadre du Festival Quartier du Livre, la classe de violoncelle de Christophe Beau vous invite à leur audition.
Le samedi 30 mai 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T20:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T17:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise  75005 PARIS
conservatoire5@paris.fr


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