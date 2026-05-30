Audition de Violoncelle Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS
Audition de Violoncelle Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS samedi 30 mai 2026.
Dans le cadre du Festival Quartier du Livre.
Sur le thème du Festival : « Le Bonheur comment ça va ? », les élèves de la classe de violoncelle de Christophe Beau nous présente leur proposition.
Dans le cadre du Festival Quartier du Livre, la classe de violoncelle de Christophe Beau vous invite à leur audition.
Le samedi 30 mai 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T20:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T17:00:00+02:00_2026-05-30T18:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS
conservatoire5@paris.fr
Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Gabriel Fauré et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Jam session Electro Jazz / Par Analogik Stomp Machine JASS CLUB PARIS Paris 31 mai 2026
- MOZART, MOI ? JAMAIS ! – MOZART, MOI ? JAMAIS ! DE FRANÇOIS MOSCHETTA STUDIO RASPAIL Paris 31 mai 2026
- DU CLASSIQUE AU JAZZ ORANGERIE DU PARC DE BAGATELLE Paris 31 mai 2026
- NADIR BEN LE SOLO – PARIS Paris 31 mai 2026
- BARNS COURTNEY LES ETOILES Paris 31 mai 2026