Audition libre Spéciale Mozart

Cour Athic Obernai Bas-Rhin

Début : Mercredi 2026-05-27 18:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Les élèves de l’Ecole Municipale de Musique, de Danse et de Dessin d’Obernai, célèbrent aussi les 270 ans de la naissance de Mozart, un des plus grands compositeurs de l’histoire, en vous proposant une audition libre spéciale Mozart ! .

Cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 29 43 emmdd@obernai.fr

English :

EMMDD students are also celebrating the 270th anniversary of the birth of Mozart, one of history’s greatest composers, with a special Mozart free audition!

L’événement Audition libre Spéciale Mozart Obernai a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme d’Obernai