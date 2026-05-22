Audition salée Open Air Parc de la Roche Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-06 14:00 – 23:59

Gratuit : non De 5,99 € à 11 € Adulte

Préparez-vous à vivre une journée magique au cœur du parc de la Roche !Imaginez une ambiance estivale où le soleil brille, les rires résonnent et la musique électrise l’air.Line-up• 14h-16h : Lizzie• 16h-17h30 : Youps• 17h35-18h50 : Fasme (live)• 19h-20h30 : Britney Speed b2b Félix• 20h30-22h30 : Betïses• 22h30-0h00 : TeokadEt aussi des stands de créateurs, des food-trucks…???? La billetterie, c’est ici !

Parc de la Roche Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://shotgun.live/fr/events/adsl



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