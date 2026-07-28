Auditions 360 Metal Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

jeudi 19 novembre 2026 · Trempo - La Fabrique Ile de Nantes · Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-19 19:30 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Chaque année, le Hellfest et Trempo accompagnent un groupe de metal ou de musique extrême de la région, grâce au programme 360 Metal. Ce concert est l’occasion de découvrir et d’encourager deux formations : seule l’une d’entre elles sera choisie et se produira au festival en juin 2025 !

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com



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