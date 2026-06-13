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Patouilles et histoires Centre socioculturel Accoord Perray-Haluchère Nantes

Patouilles et histoires Centre socioculturel Accoord Perray-Haluchère Nantes

Patouilles et histoires Centre socioculturel Accoord Perray-Haluchère Nantes mardi 18 août 2026.

Lieu : Centre socioculturel Accoord Perray-Haluchère

Adresse : 1 rue Jules Grandjouan

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-18 10:00 – 12:00
Gratuit : oui  Tout public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99 

En partenariat avec le centre socioculturel Accoord Perray-Haluchère et les partenaires du quartierLectures sous toutes leurs formes.Renseignements à la médiathèque Floresca Guépin

Centre socioculturel Accoord Perray-Haluchère Nantes 44300


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