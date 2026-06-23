Sista Loka Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes
Sista Loka Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes mardi 18 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-18 18:00 – 20:00
Gratuit : oui Tout public
DJ Set Dancehall Afro
Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes 44300
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