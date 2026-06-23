Sista Loka Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes mardi 18 août 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-18 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

DJ Set Dancehall Afro

Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes 44300



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