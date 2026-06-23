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Sista Loka Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes

Sista Loka Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes

Sista Loka Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes mardi 18 août 2026.

Lieu : Café Loco, Maison de quartier La Locomotive

Adresse : 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 18:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-18 18:00 – 20:00
Gratuit : oui  Tout public 

DJ Set Dancehall Afro

Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes 44300


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