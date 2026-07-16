Balade « Le Grand Bellevue », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes

Informations pratiques

Balade « Le Grand Bellevue » Lundi 17 août, 10h00 Direction du patrimoine et de l’archéologie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-17T10:00:00+02:00 – 2026-08-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-17T10:00:00+02:00 – 2026-08-17T12:00:00+02:00

Venez explorer le Grand Bellevue lors d’une déambulation urbaine retraçant son histoire, son évolution et comprendre les enjeux des transformations urbaines en cours. Cette balade sera notamment l’occasion de découvrir des aménagements et projets innovants : une petite ferme urbaine, des jardins partagés en pieds d’immeuble ou encore une champignonnière aménagée dans les caves d’un immeuble ! En fin de visite, découvrez la Cafète, un espace convivial pensé par et pour les habitantes de Bellevue, en compagnie de Style Alpaga et du Studio Mektoub. Visite proposée par Valérian Denéchaud, médiateur du patrimoine à l’association Vous êtes ici.

Jauge limitée

Inscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)

Durée estimée : 2h pour 3 à 4 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie 13 rue de Briord 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 51 66 75 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balade-le-grand-bellevue »}]

Visite organisée dans le cadre des Balades estivales patrimoniales

© Jean-Félix Fayolle – Nantes Métropole