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Augustin passe aux aveux, Théâtre de la Rose, Ceyrat

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de la Rose · Ceyrat

Augustin passe aux aveux, Théâtre de la Rose, Ceyrat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Théâtre de la Rose
Adresse
22 chemin de Montaudoux 63122 Ceyrat
Ville
63122 Ceyrat
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
Prix libre

Augustin passe aux aveux Samedi 19 septembre, 18h30 Théâtre de la Rose Puy-de-Dôme

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Augustin passe aux aveux
Par le Wakan Théâtre (Dominique Touzé)
Récit d’une conversion spectaculaire, de l’itinéraire initiatique et métaphysique d’Augustin, jeune berbère, brillant intellectuel épris de plaisirs, qui deviendra Père de l’Eglise et fondateur de la littérature autobiographique.

Théâtre de la Rose 22 chemin de Montaudoux 63122 Ceyrat Ceyrat 63122 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes http://montaudouxartsetcultures.com [{« type »: « phone », « value »: « 0686759217 »}, {« type »: « email », « value »: « montaudoux@outlook.fr »}] Théâtre de verdure dans un jardin privé, à deux pas des ruines du théâtre antique d’Augustonemetum Accès à pieds ou à vélo à privilégier. Accès en voiture toutefois possible.
Augustin passe aux aveux

©Wakan Théâtre

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