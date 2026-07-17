Augustin Rebetez. Demain jamais, Centre de la photographie Genève, Genève

Informations pratiques

Augustin Rebetez. Demain jamais Mercredi 16 septembre, 20h00 Centre de la photographie Genève

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T20:00:00+02:00 – 2026-09-16T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T20:00:00+02:00 – 2026-09-16T21:00:00+02:00

« J’ai vu un pays gelé. Une génération isolée et déterminée. Une contre-culture à bout de souffle, mais qui résiste.»

Augustin Rebetez

Demain jamais regroupe des photographies prises en Russie entre 2018 et 2023 dans les régions de l’Oural, de la Sibérie, de la Yakoutie et de l’Extrême-Orient.

Invité initialement en résidence artistique à Iekaterinbourg, Augustin Rebetez a rapidement été attiré par la rudesse des hivers, l’immensité des distances, mais aussi par la chaleur des personnes rencontrées.

Comment vit la jeunesse des provinces ? À quoi ressemble-t-elle ? Comment grandit-on sous un régime autoritaire ? Que peut-on encore créer en Russie aujourd’hui ?

À plusieurs reprises, il a parcouru le pays en s’intéressant aux scènes artistiques locales. Parallèlement, la Russie se refermait sur elle-même. D’abord sous l’effet de la pandémie de Covid-19 puis de la guerre d’invasion en Ukraine.

Grâce à des réseaux dynamiques, il a partagé son travail, collaboré avec d’autres artistes et intégré à sa démarche celles et ceux qui s’y reconnaissaient.

Cartographie sensible d’un territoire gelé et refermé, portrait d’une génération isolée et déterminée, images d’une contre-culture à bout de souffle : Demain jamais crée un pont – fragile et nécessaire – entre l’Est et l’Ouest.

Pour cet évènement, Augustin Rebetez présente ce travail sous la forme d’un diaporama, accompagné en live par la musicienne biennoise REA.

Cette rencontre est organisée dans la salle du catalogue par le Centre de la photographie Genève, actuellement hébergé par la Bibliothèque de Genève en raison des travaux de rénovation du Bâtiment d’art contemporain.

Centre de la photographie Genève Promenade des bastions 8 Genève 1204 Cité Genève +41 22 329 28 35 http://www.centrephotogeneve.ch/ http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-art/centre-photographie-geneve/

Dans le cadre de la Geneva Art Week, le Centre de la photographie Genève invite l’artiste suisse Augustin Rebetez, qui présente Demain jamais avec la musicienne REA.

© Augustin Rebetez