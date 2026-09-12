Auprès de mon arbre & Abeille en fête Déambulation Trio de la Nature Parc de Rosmeur Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Auprès de mon arbre & Abeille en fête Déambulation Trio de la Nature

Parc de Rosmeur 31 Rue de l’Hôtel de Ville Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 15:00:00

fin : 2026-09-13 15:30:00

Date(s) :

2026-09-13

La Compagnie Les Embobineuses vous invitent à découvrir leur déambulation Trio de la Nature , un spectacle sur échasses avec Dame Nature (chant et instruments), la Cigale déjantée (chant et questions) et Marin Pécheur (magie et poésie). .

Parc de Rosmeur 31 Rue de l’Hôtel de Ville Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Auprès de mon arbre & Abeille en fête Déambulation Trio de la Nature Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-08-18 par Pléneuf-Val-André Tourisme