Concert Mathieu Daniel Bar du Casino Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Concert Mathieu Daniel

Bar du Casino 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Retrouvez un DJ Set de Mathieu Daniel au bar du Casino Partouche du Val-André !

Profitez d’une soirée concert en famille ou entre amis ! .

Bar du Casino 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Mathieu Daniel Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-24 par Pléneuf-Val-André Tourisme