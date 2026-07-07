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AGENDA · Pléneuf-Val-André

Film Supergirl Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

vendredi 24 juillet 2026 · Cinéma La Rotonde · Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Cinéma La Rotonde
Adresse
1 Rue Winston Churchill
Ville
22370 Pléneuf-Val-André
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pléneuf-Val-André

Film Supergirl

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:30:00
fin : 2026-07-24 19:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Action, Fantastique, Science Fiction

Lorsqu’un adversaire aussi impitoyable qu’inattendu menace son monde, Kara Zor-El, alias Supergirl, fait équipe à contrecœur avec un improbable compagnon et s’engage dans un périple intergalactique en quête de vengeance et de justice.

Durée 1h50.   .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06 

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English :

L’événement Film Supergirl Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-29 par Pléneuf-Val-André Tourisme

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