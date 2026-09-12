Auprès de mon arbre & Abeille en fête Parc de Rosmeur Pléneuf-Val-André
dimanche 13 septembre 2026 · Parc de Rosmeur · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
Auprès de mon arbre & Abeille en fête
Parc de Rosmeur 31 Rue de l’Hôtel de Ville Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Les évènements Auprès de mon arbre et L’Abeille en fête se regroupent pour vous proposez une journée sous le signe de la découverte de la biodiversité et du partage.
L’occasion de venir découvrir le monde du vivant autrement. Plusieurs animations ludiques et spectacles rythmeront la journée. Également, vous pourrez retrouver tout au long de la journée
– les apiculteurs locaux et le service des Espaces Verts de la mairie.
– le marché de producteurs et artisans locaux (fleurs, plantes mellifères, cidre, livres, légumes bio).
Présence de food truck et d’une buvette. .
Parc de Rosmeur 31 Rue de l’Hôtel de Ville Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Auprès de mon arbre & Abeille en fête Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Pléneuf-Val-André (Côtes-d'Armor)
- Film Tad l’explorateur et la lampe magique Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André 12 septembre 2026
- Film Spider-Man Brand New Day Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André 12 septembre 2026
- Auprès de mon arbre & Abeille en fête Atelier grimpe d’arbres Parc de Rosmeur Pléneuf-Val-André 13 septembre 2026
- Auprès de mon arbre & Abeille en fête Atelier musique verte Parc de Rosmeur Pléneuf-Val-André 13 septembre 2026
- Rassemblement des Belles de Dahouët Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 13 septembre 2026