Auprès de mon arbre & Abeille en fête Parc de Rosmeur Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Auprès de mon arbre & Abeille en fête

Parc de Rosmeur 31 Rue de l’Hôtel de Ville Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Les évènements Auprès de mon arbre et L’Abeille en fête se regroupent pour vous proposez une journée sous le signe de la découverte de la biodiversité et du partage.

L’occasion de venir découvrir le monde du vivant autrement. Plusieurs animations ludiques et spectacles rythmeront la journée. Également, vous pourrez retrouver tout au long de la journée

– les apiculteurs locaux et le service des Espaces Verts de la mairie.

– le marché de producteurs et artisans locaux (fleurs, plantes mellifères, cidre, livres, légumes bio).

Présence de food truck et d’une buvette. .

Parc de Rosmeur 31 Rue de l’Hôtel de Ville Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Auprès de mon arbre & Abeille en fête Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor