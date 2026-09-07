Informations pratiques

« Auprès de mon arbre » par la Cie Préface Vendredi 25 septembre, 18h00 Salle de convivialité Haute-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T18:00:00+02:00 – 2026-09-25T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T18:00:00+02:00 – 2026-09-25T19:00:00+02:00

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Département, en partenariat avec la bibliothèque de Rolampont vous présente ce théâtre d’objets pour les enfants.

Constance, petite fille un peu isolée, rêve en regardant, au loin, la forêt, qu’elle ne connaît pas… La forêt, lieu de tous les mystères, qui abrite un arbre immense qu’elle voudrait tant grimper ! En partant l’explorer, elle va rencontrer toute sa diversité,sa beauté… et finalement, se rencontrer elle-même.

A partir de 6 ans – 45 min

Réservations obligatoires au 03 25 84 27 58 ou mediatheque.rolampont@wanadoo.fr

Salle de convivialité Rue de l’Eglise 52260 LANNES Rolampont 52260 Lannes Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 84 27 58 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.rolampont@wanadoo.fr »}] [{« link »: « mailto:mediatheque.rolampont@wanadoo.fr »}]

Théâtre d’objets Kamishibaï Théâtre d’objets

@Cie Préface