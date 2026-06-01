Auprès d’Idylle – Printemps Bio et Quinzaine de la Bio, 2830 route de Caudessagues, 82160 Caylus, Caylus

Auprès d’Idylle – Printemps Bio et Quinzaine de la Bio Dimanche 7 juin, 09h00 2830 route de Caudessagues, 82160 Caylus Tarn-et-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Auprès d’Idylle (82) ouvre ses portes le dimanche 7 juin 2026.

Au programme :

– démonstration de chiens de troupeau

– sensibilisation aux rôle des chiens de protection

– visite de la ferme

– dégustation et vente des produits de la ferme

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Les évenements du Printemps Bio et Quinzaine de la Bio s’arrêtent Auprès d’Idylle à Caylus (82) le dimanche 7 juin 2026. agriculture biologique tarn-et-garonne