Fermes en Fête – Auprès D’Idylle, Auprès D’Idylle, Caylus

Fermes en Fête – Auprès D’Idylle Dimanche 7 juin, 09h00 Auprès D’Idylle Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Auprès D’Idylle 2830 route de Caudesaygues 82160 Caylus Caylus 82160 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « aupresdidylle@gmail.com »}]

Démonstration de chien de conduite de troupeau, sensibilisation aux rôles des chiens de protection, visite de la ferme. Dégustation et vente des produits de la ferme

DR