Cassis

Autau Cassis Automobiles Authentiques

Du samedi 9 au dimanche 10 mai 2026 le samedi de 9h30 à 18h. Le dimanche de 10h à 17h. Esplanade Aristide Briand Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Les 9 et 10 mai 2026, Autau Automobiles authentiques revient à Cassis pour une 9ème édition placée sous le signe du prestige, du partage et de l’engagement.

Les moments incontournables



Samedi 9 mai

9h30 18h Exposition

14h30 17h30 Concours d’Élégance RétroCoeur

Soirée Gala caritatif (sur réservation) & feu d’artifice (sous réserve de conditions météo favorables)



Dimanche 10 mai

10h 17h Exposition

14h30 16h30 Concours d’Élégance MotAu



Entrée 10€ dont une partie reversée aux associations soutenues. Gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés. .

Esplanade Aristide Briand Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 50 33 60 60 autau.fr@gmail.com

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English :

On May 9 and 10, 2026, Autau Authentic Automobiles returns to Cassis for its 9th edition, dedicated to prestige, community, and commitment.

L’événement Autau Cassis Automobiles Authentiques Cassis a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme de Cassis