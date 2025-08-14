Les conférences du Centre Culturel Cassis Liszt Chopin Centre Culturel de Cassis Cassis

Mardi 28 avril 2026 à partir de 18h30.

Ouverture des portes à 18h. Centre Culturel de Cassis 20 av. Dr Emmanuel Agostini Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-04-28 18:30:00

Le mardi 28 avril 2026 à 18h30, le Centre Culturel Cassis vous propose une conférence musicale Liszt Chopin

Présentée par Jean-Michel Sanchez

Docteur en histoire de l’art

Musicologue



Franz LISZT (1811 1886), pianiste virtuose hongrois et compositeur, Liszt incarne le romantisme flamboyant. Considéré comme le plus grand pianiste de son temps.

Il invente le récital moderne et éblouit l’Europe par ses concerts. Ses œuvres pour piano sont très techniques et expressives (Rhapsodies hongroises, Années de pèlerinage).

Liszt est aussi un innovateur il crée le poème symphonique. Ami et admirateur de Chopin, il partage son goût pour l’expressivité romantique, mais avec un style plus théâtral.



Frédéric CHOPIN (1810 1849), compositeur et pianiste polonais, Chopin est l’un des symboles du romantisme. Il compose presque exclusivement pour le piano.

Sa musique est empreinte de poésie, de mélancolie, et de finesse. Il excelle dans les formes courtes nocturnes, préludes, mazurkas, polonaises.

Exilé à Paris, il reste très attaché à la Pologne, ce qui se ressent dans ses œuvres. Son style allie virtuosité et émotion intime.



En résumé

Liszt le romantisme spectaculaire et visionnaire.

Chopin le romantisme intime et lyrique.

Deux génies du piano, deux visages complémentaires du romantisme.



En intérieur dans la grande salle de conférence du Centre Culturel.

18h00 Ouverture des portes.

18h30 Début de la conférence.



Tarif 10 € par personne 5 € pour les adhérents CCC

Places assises non numérotées (placement libre).



Lieu de RDV

RDV au Centre Culturel de Cassis.

Parkings conseillés Parking de la Viguerie ou Parking Mimosas. .

Centre Culturel de Cassis 20 av. Dr Emmanuel Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 01 77 73

English :

On Tuesday, April 28, 2026 at 6:30 p.m., the Centre Culturel Cassis invites you to a musical lecture: Liszt Chopin

German :

Am Dienstag, den 28. April 2026 um 18:30 Uhr bietet das Centre Culturel Cassis einen musikalischen Vortrag an: Liszt Chopin

Italiano :

Martedì 28 aprile 2026, alle ore 18.30, il Centro culturale di Cassis ospiterà una conferenza musicale: Liszt Chopin

Espanol :

El martes 28 de abril de 2026 a las 18.30 horas, el Centro Cultural de Cassis acogerá una conferencia musical: Liszt Chopin

