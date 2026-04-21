Exposition 90 ans de l’AOC du Vin de Cassis aux Salles Voutées Salles Voutées Cassis

Cassis

Exposition 90 ans de l’AOC du Vin de Cassis aux Salles Voutées

Du 01/05 au 17/05/2026 tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 19h. Salles Voutées C/o Mairie de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-01

Du 1er au 17 mai 2026, l’exposition 90 ans de l’AOC du Vin de Cassis des Drailles de la Mémoire s’installe dans le cadre unique des Salles Voûtées, situées place Baragnon, en plein cœur du village de Cassis.

Exposition sur le thème du vin et de la viticulture cassidaine.



Dates du 1er au 17 mai 2026

Horaires tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 19h

Lieu Salles Voûtées Place Baragnon, Cassis

Entrée libre .

Salles Voutées C/o Mairie de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur drailles.de.la.memoire@gmail.com

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English :

From May 1 to 17, 2026, the exhibition “90 Years of the Cassis Wine AOC” by Les Drailles de la Mémoire will be on display in the unique setting of the Salles Voûtées, located on Place Baragnon, right in the heart of the village of Cassis.

L’événement Exposition 90 ans de l’AOC du Vin de Cassis aux Salles Voutées Cassis a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Cassis