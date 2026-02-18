Visite Découverte de Cassis en Allemand Quai des Moulins Cassis

Visite Découverte de Cassis en Allemand

Mercredi 15 avril 2026 de 14h30 à 16h.

Mercredi 22 avril 2026 de 14h30 à 16h. Quai des Moulins Oustau Calendal Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Découvrez les coins les plus intéressants de Cassis en compagnie d’un guide professionnel. Cette visite est entièrement réalisée en langue allemande.

Cette promenade vous mènera de la statue Calendal aux petites ruelles de Cassis, à la découverte de ce petit village typiquement provençal le port, le quartier des Bourgeois avec ses belles maisons, les places et les fontaines, l’église Saint Michel, le four banal, la villa Ariane…



En plus d’informations historiques fondées sur le village, le guide vous réserve toujours des anecdotes authentiques. .

English :

Discover the most interesting corners of Cassis in the company of a professional guide. This tour is conducted entirely in German.

