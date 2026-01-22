Stage d’échecs au Centre Culturel 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis

Stage d’échecs au Centre Culturel

Du lundi 16 au mardi 17 février 2026 de 9h à 12h et de 14h à 18h. 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône

Les 16 et 17 février 2026, venez participer aux stages organisés par Cassis Echecs.

Au programme

• Des cours adaptés à chaque niveau

• Préparation mentale pré-championnat



De 9h à 12h et/ou de 14h à 17h.

Possibilité de piqueniquer sur place. .

20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and take part in the Cassis Echecs training courses on February 16 and 17, 2026.

