Stage d’échecs au Centre Culturel 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis
Stage d’échecs au Centre Culturel
Du lundi 16 au mardi 17 février 2026 de 9h à 12h et de 14h à 18h. 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône
Les 16 et 17 février 2026, venez participer aux stages organisés par Cassis Echecs.
Au programme
• Des cours adaptés à chaque niveau
• Préparation mentale pré-championnat
De 9h à 12h et/ou de 14h à 17h.
Possibilité de piqueniquer sur place. .
20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Come and take part in the Cassis Echecs training courses on February 16 and 17, 2026.
