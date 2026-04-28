Jazz sur le toit à Cassis 19ème édition Oustau Calendal Cassis
Jazz sur le toit à Cassis 19ème édition Oustau Calendal Cassis dimanche 12 juillet 2026.
Cassis
Jazz sur le toit à Cassis 19ème édition
Dimanche 12 juillet 2026 de 19h30 à 23h.
Dimanche 19 juillet 2026 de 19h30 à 23h.
Dimanche 26 juillet 2026 de 19h30 à 23h.
Dimanche 2 août 2026 de 19h à 22h30.
Dimanche 9 août 2026 de 19h à 22h30.
Dimanche 16 août 2026 de 19h à 22h30.
Sous réserve de conditions météo favorables. Oustau Calendal Esplanade Aristide Briand Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-08-16 22:30:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16
Entre Calanques et Cap Canaille, prenez un verre dans une ambiance jazz et cosy sur une terrasse avec vue, accompagné d’une assiette apéritive.
Concert + assiette apéritive
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme, sur le site Internet, à l’accueil ou au 04 42 01 35 06
PAS DE PLACES DEBOUT
PAS DE PLACES ASSISES SANS ASSIETTE APÉRITIVE
MERCI D’INDIQUER EN COMMENTAIRE VOS PRÉFÉRENCES D’EMPLACEMENT (dans la limite des places disponibles)
MERCI D’INDIQUER EN COMMENTAIRE SI VOUS PARTAGEZ UNE TABLE AVEC D’AUTRES CONVIVES AYANT RÉSERVÉ DE LEUR CÔTÉ:
LE PROGRAMME
12/07 La chanteuse Claudie Meyer et son 4 tet propose un voyage musical autour des grands thèmes de la musique de jazz mais aussi de la belle variété internationale.
19/07 Le trio du célèbre pianiste marseillais Yves Scotto invite Le célèbre guitariste Francis Coletta pour une soirée 100 % swing.
26/07 Ce sera au tour de la chanteuse Cathy Nanoglou de rendre un bel hommage aux thèmes les plus swingants de l’univers J’Aznavour .
02/08 La chanteuse irlandaise Tansy Greenlee viendra poser sa jolie voix sur le toit pour un tour de chant entre jazz et bossa.
09/08 Grande soirée brésilienne avec le groupe Cariocas de cœur. Six musiciens pour un voyage musical à Rio allant des sambas les plus endiablés aux merveilleuses bossas romantiques et sensuelles.
16/08 Le trompettiste Chanteur Jacques Boulan et son 5 tet nous conduira sur les routes de La Nouvelle-Orléans jusqu’au au Chicago des années 40 à travers les plus grands standards de ce courant qui a marqué tout le jazz de cette époque.
Le concert ayant lieu en plein air, l’organisateur se réserve le droit de déplacer le concert dans une salle intérieure du centre de congrès ou d’annuler la soirée en cas de mauvaise météo.
Dans le cas du déplacement de la prestation en intérieur, aucun remboursement ne sera accordé.
TARIF
35 € par personne forfait entrée + assiette apéritive (sans boissons)
Toute consommation (boisson, café, dessert) ou autre élément n’étant pas mentionné dans les menus ci-dessus seront à régler en supplément
Enfants gratuits jusqu’à 10 ans inclus (sans repas place à réserver via la centrale de réservations
RESTAURATION sur place
PLACEMENT
dans la limite des places disponibles, réservation conseillée
place assise et table partagée
tables de 4 seront partagées avec d’autres convives
tables de 6 pers. maximum
places non numérotées
HORAIRES
En juillet
• Entrée à partir de 19h30.
• La soirée commence à 20h00.
• Après 21h30, les tables réservées seront libérées.
• Fin à 23h
En août
• Entrée à partir de 19h00.
• La soirée commence à 19h30.
• Après 21h00, les tables réservées seront libérées.
• Fin à 22h30
PARKINGS
Aucun parking sur place
Le parking de l’Oustau Calendal ne sera pas accessible.
Parkings conseillés Gorguettes (puis navettes jusqu’au centre), Mimosa, Viguerie, Villa Madie .
Oustau Calendal Esplanade Aristide Briand Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 01 35 06
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English :
Between the Calanques and Cap Canaille, enjoy a drink in a cosy jazz atmosphere on a terrace with a view, accompanied by an aperitif plate.
L’événement Jazz sur le toit à Cassis 19ème édition Cassis a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de Cassis
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