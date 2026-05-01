Joute burlesque dans le port de Cassis Quai des Moulins Cassis

Cassis

Joute burlesque dans le port de Cassis

Samedi 16 mai 2026 à partir de 10h. Quai des Moulins Port de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Samedi 16 mai à partir de 10 h, à l’occasion des 90 ans de l’AOC Cassis, les jouteurs Cassidens et le Cercle Nautique de Cassis organisent une joute burlesque. L’objectif faire découvrir les joutes, sans les règles et le côté officiel…

Lors de ces joutes, on s’habille comme on veut et on se met à l’eau avec ce qu’on veut (coussin gonflable, frites de piscine…) !



Animation gratuite et ouverte à tous (petits et grands).



L’inscription se fait par mail à cerclenautiquecassis@sfr.fr ou directement sur place devant les bateaux. .

Quai des Moulins Port de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cerclenautiquecassis@sfr.fr

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English :

On Saturday, May 16, starting at 10 a.m., to celebrate the 90th anniversary of the Cassis AOC, the Cassidens jousting team and the Cassis Nautical Club are organizing a comical jousting event. The goal: to introduce people to jousting, without the rules and the formalities…

L’événement Joute burlesque dans le port de Cassis Cassis a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Cassis