Cassis

Cap Naïo

Dimanche 7 juin 2026 de 7h à 13h. Plage La Grande Mer Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 13:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Cap sur Cassis pour la 2e collaboration entre Cap Naïo et OpenSwim Harmonie Mutuelle. La fameuse course de nage en mer avec ou sans palmes se déroulera le dimanche 7 juin 2026.

Nagez dans les eaux turquoises de la Méditerranée au cœur des falaises emblématiques des Calanques. Un cadre spectaculaire et unique pour lancer votre saison eau libre.



Rendez-vous à partir de 7h à la plage de la Grande Mer pour l’ouverture du village de cette nouvelle édition de la course Cap Naïo. Plusieurs parcours pour cette sensationnelle traversée de la baie de Cassis 10km, 5km, 3.5km, 2km, 1km, 500m et un relais 4 x 500m. .

Plage La Grande Mer Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Head to Cassis for the second collaboration between Cap Naïo and OpenSwim Harmonie Mutuelle. The famous open-water swim—with or without fins—will take place on Sunday, June 7, 2026.

L’événement Cap Naïo Cassis a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Cassis