Quai des Artistes Quai des Moulins Cassis

Cassis

Quai des Artistes

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026 de 19h à 0h.

Du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2026 de 19h à 0h.

Du vendredi 19 au dimanche 21 juin 2026 de 19h à 0h.

Du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2026 de 19h à 0h. Quai des Moulins Port de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-21 00:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26

Du 26 juin au 31 août et les week-ends en septembre, une multitude d’artistes peintres, photographes, portraitistes, caricaturistes et dessinateurs exposent et vendent leurs œuvres dans une ambiance conviviale et artistique. , de 18h30 à minuit.

Parallèlement, les places Baragnon et Clémenceau accueillent le Marché Artisanal Nocturne, où artisans et créateurs locaux proposent divers produits bijoux, poteries, textiles, objets de décoration et spécialités régionales (uniquement en juillet-août). .

Quai des Moulins Port de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 28 01 01 03

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English :

From June 26 to August 31 and weekends in September, a host of artists painters, photographers, portrait artists, caricaturists and cartoonists exhibit and sell their work in a friendly, artistic atmosphere. Open from 6.30pm to midnight.

L’événement Quai des Artistes Cassis a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Cassis