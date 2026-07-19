Informations pratiques

Cassis

Coconut Groove Soirée House & Electro en plein air

Samedi 1er août 2026 de 18h à 1h. Esplanade Aristide Briand Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01 01:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Face au port de Cassis et à la Méditerranée, profitez d’une soirée en plein air placée sous le signe de la musique électronique avec le Micro Festival de Coconut Groove dans un cadre exceptionnel, samedi 1er août de 18h00 à 1h00.

Ambiance musicale

Le collectif Coconut Groove et Terra Tempo vous proposent un micro festival réunissant les univers House et Electro.

Retrouvez également les artistes Raphael Palacci, Amour Propre et Omizs pour une programmation rythmée tout au long de la soirée.



Tarif

Entrée de 12 € à 28 €.

Entrée interdite aux mineurs.

Réservation en ligne recommandée (places limitées).



Lieu

Sur l’Esplanade Aristide Briand, sur le port de Cassis.

Concert debout en plein air. Buvette et petite restauration sur place.

Accessible aux personnes en situation de handicap moteur. Les animaux sont acceptés tenus en laisse.

Parkings conseillés parking de la Viguerie, ou parking Mimosas.



L’organisateur se réserve le droit d’annuler le concert en cas de météo défavorable, les places seront alors remboursées. .

Esplanade Aristide Briand Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Overlooking the port of Cassis and the Mediterranean Sea, enjoy an evening of electronic music at the Coconut Groove Micro Festival in an exceptional setting on Saturday, August 1, from 6:00 p.m. to 1:00 a.m.

L’événement Coconut Groove Soirée House & Electro en plein air Cassis a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Cassis