Informations pratiques

Cassis

Campagne Inf’eau mer à la plage du Bestouan

Mardi 21 juillet 2026 de 9h30 à 16h30.

Lundi 3 août 2026 de 9h30 à 16h30. Plage du Bestouan Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:30:00

fin : 2026-07-21 16:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-03

Venez rencontrer les ambassadeurs de la campagne Inf’eau Mer le 21 juillet et le 3 août à la Plage du Bestouan.

Inf’eau mer est une campagne régionale menée depuis déjà une dizaine d’année. Son objectif est de rendre les plages plus propres, et de sensibiliser les usagers des plages au respect de ce milieu. En collaboration avec la mairie du Pradet, le Naturoscope a mené une fois encore cette année la campagne. .

Plage du Bestouan Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Come meet the ambassadors for the Inf’eau Mer campaign on July 21 and August 3 at Bestouan Beach.

L’événement Campagne Inf’eau mer à la plage du Bestouan Cassis a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Cassis