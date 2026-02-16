Campagne éco-gestes Méditerranée Quai des Moulins Cassis
Campagne éco-gestes Méditerranée Quai des Moulins Cassis jeudi 16 juillet 2026.
Cassis
Campagne éco-gestes Méditerranée
Jeudi 16 juillet 2026 de 9h30 à 16h30.
Au port de Cassis.
Vendredi 24 juillet 2026 de 9h30 à 16h30.
À Port-Miou.
Mercredi 29 juillet 2026 de 9h30 à 16h30.
Au port de Cassis.
Vendredi 14 août 2026 de 9h30 à 16h30.
À Port-Miou. Quai des Moulins Port de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:30:00
fin : 2026-08-14 16:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-24 2026-07-29 2026-08-14
Venez rencontrer les ambassadeurs de la campagne Eco-gestes Méditerranée les 16 et 29 juillet au Port de Cassis ainsi que le 24 juillet et le 14 août à Port-Miou.
Eco-gestes Méditerranée est une campagne de sensibilisation des plaisanciers pour les inciter à des changements de pratiques, à la fois en terme de comportements et d’équipement, dans l’objectif de réduire les impacts de leurs usages. .
Quai des Moulins Port de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come meet the ambassadors of the Eco-gestes M%E9diterran%E9e campaign on July 16 and 29 at the Port of Cassis, as well as on July 24 and August 14 at Port-Miou.
L’événement Campagne éco-gestes Méditerranée Cassis a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Cassis
À voir aussi à Cassis (Bouches-du-Rhône)
- Exposition 90 ans de l’AOC du Vin de Cassis aux Salles Voutées Salles Voutées Cassis 2 juillet 2026
- Cassis en Scène Cassis 2 juillet 2026
- Visite guidée de la Fondation Camargo en anglais Fondation Camargo Cassis 3 juillet 2026
- Stage d’échecs au Centre Culturel 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis 6 juillet 2026
- Visite Découverte de Cassis en Allemand Quai des Moulins Cassis 8 juillet 2026