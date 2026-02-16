Campagne éco-gestes Méditerranée Quai des Moulins Cassis

Cassis

Campagne éco-gestes Méditerranée

Jeudi 16 juillet 2026 de 9h30 à 16h30.

Au port de Cassis.

Vendredi 24 juillet 2026 de 9h30 à 16h30.

À Port-Miou.

Mercredi 29 juillet 2026 de 9h30 à 16h30.

Au port de Cassis.

Vendredi 14 août 2026 de 9h30 à 16h30.

À Port-Miou. Quai des Moulins Port de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:30:00

fin : 2026-08-14 16:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-24 2026-07-29 2026-08-14

Venez rencontrer les ambassadeurs de la campagne Eco-gestes Méditerranée les 16 et 29 juillet au Port de Cassis ainsi que le 24 juillet et le 14 août à Port-Miou.

Eco-gestes Méditerranée est une campagne de sensibilisation des plaisanciers pour les inciter à des changements de pratiques, à la fois en terme de comportements et d’équipement, dans l’objectif de réduire les impacts de leurs usages. .

Quai des Moulins Port de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Come meet the ambassadors of the Eco-gestes M%E9diterran%E9e campaign on July 16 and 29 at the Port of Cassis, as well as on July 24 and August 14 at Port-Miou.

L’événement Campagne éco-gestes Méditerranée Cassis a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Cassis