Feu d’artifice du 14 juillet Quai des Moulins Cassis
mercredi 15 juillet 2026 · Quai des Moulins · Cassis
Informations pratiques
Cassis
Feu d’artifice du 14 juillet
Mardi 14 juillet à partir de 22h30. Quai des Moulins Port de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 22:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le 14 juillet à 22h30, venez assister au feu d’artifice de Cassis.
La réputation des feux d’artifice de Cassis n’est plus à faire tant par leur qualité pyrotechnique que par le choix des thèmes musicaux ! .
Quai des Moulins Port de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
On July 14 at 10:30 p.m., come watch the fireworks in Cassis.
L’événement Feu d’artifice du 14 juillet Cassis a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Cassis
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