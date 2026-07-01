Feu d’artifice du 14 juillet Quai des Moulins Cassis

Informations pratiques

Cassis

Feu d’artifice du 14 juillet

Mardi 14 juillet à partir de 22h30. Quai des Moulins Port de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 22:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le 14 juillet à 22h30, venez assister au feu d’artifice de Cassis.

La réputation des feux d’artifice de Cassis n’est plus à faire tant par leur qualité pyrotechnique que par le choix des thèmes musicaux ! .

Quai des Moulins Port de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

On July 14 at 10:30 p.m., come watch the fireworks in Cassis.

L’événement Feu d’artifice du 14 juillet Cassis a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Cassis