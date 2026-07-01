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AGENDA · Cassis

Feu d’artifice du 14 juillet Quai des Moulins Cassis

mercredi 15 juillet 2026 · Quai des Moulins · Cassis

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
22:30:00
Lieu
Quai des Moulins
Adresse
Port de Cassis
Ville
13260 Cassis
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Cassis

Feu d’artifice du 14 juillet

Mardi 14 juillet à partir de 22h30. Quai des Moulins Port de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 22:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Le 14 juillet à 22h30, venez assister au feu d’artifice de Cassis.
La réputation des feux d’artifice de Cassis n’est plus à faire tant par leur qualité pyrotechnique que par le choix des thèmes musicaux !   .

Quai des Moulins Port de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

On July 14 at 10:30 p.m., come watch the fireworks in Cassis.

L’événement Feu d’artifice du 14 juillet Cassis a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Cassis

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