Cinéma sous les étoiles Cassis

Informations pratiques

Cassis

Cinéma sous les étoiles

Mercredi 15 juillet 2026 à partir de 21h45.

Début du film 22h00.

Lundi 20 juillet 2026 à partir de 21h45.

Début du film 22h00.

Mardi 21 juillet 2026 à partir de 21h45.

Début du film 22h00.

Mercredi 22 juillet 2026 à partir de 21h45.

Début du film 22h00.

Lundi 27 juillet 2026 à partir de 21h45.

Début du film 22h00.

Mardi 28 juillet 2026 à partir de 21h45.

Début du film 22h00.

Mercredi 29 juillet 2026 à partir de 21h45.

Début du film 22h00.

Lundi 3 août 2026 à partir de 21h30.

Début du film 21h45.

Mardi 4 août 2026 à partir de 21h30.

Début du film 21h45.

Mercredi 5 août 2026 à partir de 21h30.

Début du film 21h45.

Lundi 10 août 2026 à partir de 21h30.

Début du film 21h45.

Mardi 11 août 2026 à partir de 21h30.

Début du film 21h45.

Mercredi 12 août 2026 à partir de 21h30.

Début du film 21h45.

Lundi 17 août 2026 à partir de 21h30.

Début du film 21h45.

Lundi 24 août 2026 à partir de 21h30.

Début du film 21h45.

Mardi 25 août 2026 à partir de 21h30.

Début du film 21h45.

Mercredi 26 août 2026 à partir de 21h30.

Début du film 21h45. Promenade Aristide Briand Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26

Cet été, le 7e art prend l’air sur un site d’exception entre port et plage, rendez-vous sur l’esplanade Aristide Briand pour le Cinéma sous les Etoiles.

Durant les mois de juillet et d’août, animez vos soirées d’été grâce aux Cinéma sous les étoiles, présenté par le Centre Culturel de Cassis, les lundis, mardis et mercredis soir*.



Programmation*

– 15 juillet Michael

– Lundi 20 juillet Disclosure day

– Mardi 21 juillet Toy story 5

– Mercredi 22 juillet The Mandalorian and Grogu

– Lundi 27 juillet Le diable s’habille en Prada 2

– Mardi 28 juillet Des Minions et des monstres

– Mercredi 29 juillet Supergirl



Suite de la programmation à venir…



Juillet Lancement de la séance 21h45 / Début du film 22h00

Août Lancement de la séance 21h30 / Début du film 21h45



Tarifs

5 € (-14 ans) / 9 €

Projection en plein air. Placement libre.

Pré-vente disponible jusqu’à 18h00 le jour J.

Billetterie possible sur place le soir de la projection, règlement en espèces ou CB (sous réserve de disponibilité).



Pour plus de confort, vous avez la possibilité de réserver des chaises longues via ce lien https://reservation.ot-cassis.com/cinema-sous-les-etoiles-film-en-plein-air-avec-chaise-longue-reservee.html



*Programmation sous réserve de modifications



En cas de mauvaise météo, l’organisateur se réserve le droit de déplacer la séance dans la salle de projection du CINE CALANQUES 20 Av E. AGOSTINI. .

Promenade Aristide Briand Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This summer, the 7th art takes to the air on an exceptional site: between port and beach, meet on the Aristide Briand esplanade for Cinéma sous les Etoiles.

L’événement Cinéma sous les étoiles Cassis a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Cassis