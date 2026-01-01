Visite Découverte de Cassis Oustau Calendal Cassis

Visite Découverte de Cassis

Vendredi 9 janvier 2026 de 14h30 à 16h.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 15min avant le départ.

Vendredi 16 janvier 2026 de 14h30 à 16h.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 15min avant le départ.

Vendredi 23 janvier 2026 de 14h30 à 16h.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 15min avant le départ.

Vendredi 30 janvier 2026 de 14h30 à 16h.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 15min avant le départ.

Vendredi 6 février 2026 de 14h30 à 16h.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 15min avant le départ.

Vendredi 20 février 2026 de 14h30 à 16h.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 15min avant le départ.

Vendredi 27 février 2026 de 14h30 à 16h.

Rendez-vous à l'Office de Tourisme 15min avant le départ.

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 14:30:00

fin : 2026-01-16 16:00:00

Date(s) :

2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-20 2026-02-27

Cette visite est idéale pour ceux qui ne connaissent pas Cassis… et ceux qui veulent le redécouvrir. Visite en français et en anglais.

Cette visite est une est une découverte du village au travers de son histoire et d’anecdotes.



Cette promenade vous mènera de la statue Calendal aux petites ruelles méconnues de Cassis pour découvrir ce petit village typiquement provençal. Des anecdotes viendront ponctuer le parcours.



La visite se termine par une dégustation de spécialités locales ou la découverte d’un produit local. .

Oustau Calendal Office de Tourisme de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 28 01 01 03

English :

This tour is ideal for those who don’t know Cassis… and those who want to rediscover it. Tours in French and English.

