Livres entre parenthèses Les pierres sauvages de Fernand Pouillon Association Centre Culturel E Agostini Cassis
Livres entre parenthèses Les pierres sauvages de Fernand Pouillon Association Centre Culturel E Agostini Cassis jeudi 4 juin 2026.
Cassis
Livres entre parenthèses Les pierres sauvages de Fernand Pouillon
Jeudi 4 juin 2026 de 19h à 20h30. Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:00:00
fin : 2026-06-04 20:30:00
Date(s) :
2026-06-04
Tous les mois, le Centre Culturel de Cassis vous fait découvrir un livre.
Les pierres sauvages de Fernand Pouillon
Présenté par Marie-Antoinette Ricard
Les séances ont lieu de 19h00 à 20h30 au Centre Culturel Cassis (entrée libre)
Pour tous renseignements, s’adresser à
Danielle Simonet 06 82 41 82 81
Marie-Paule Cappez 06 09 25 50 69 .
Association Centre Culturel E Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 25 50 69
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English :
Every month, the Centre Culturel de Cassis introduces you to a new book.
Les pierres sauvages by Fernand Pouillon
Presented by Marie-Antoinette Ricard
L’événement Livres entre parenthèses Les pierres sauvages de Fernand Pouillon Cassis a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Cassis
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