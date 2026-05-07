Cassis

Vide-grenier du Trocalions

Dimanche 7 juin 2026.

Sous réserve de conditions météo favorables. Place Baragnon Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le Lions Club Cassis les Calanques organise son vide-grenier Trocalions dimanche 7 juin 2026.

Lieu place Baragnon, cour du Musée et place de la République .

Place Baragnon Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ap.cassis@orange.fr

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English :

The Cassis les Calanques Lions Club is organizing its Trocalions garage sale on Sunday June 7, 2026.

L’événement Vide-grenier du Trocalions Cassis a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Cassis