Vide-grenier du Trocalions Cassis
Vide-grenier du Trocalions Cassis dimanche 7 juin 2026.
Cassis
Vide-grenier du Trocalions
Dimanche 7 juin 2026.
Sous réserve de conditions météo favorables. Place Baragnon Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le Lions Club Cassis les Calanques organise son vide-grenier Trocalions dimanche 7 juin 2026.
Lieu place Baragnon, cour du Musée et place de la République .
Place Baragnon Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ap.cassis@orange.fr
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English :
The Cassis les Calanques Lions Club is organizing its Trocalions garage sale on Sunday June 7, 2026.
L’événement Vide-grenier du Trocalions Cassis a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Cassis
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