Campagne Inf’eau mer à la Plage de la Grande Mer Cassis mercredi 22 juillet 2026.

Cassis

Campagne Inf’eau mer à la Plage de la Grande Mer

Mercredi 22 juillet 2026 de 9h30 à 16h30.

Lundi 10 août 2026 de 9h30 à 16h30. Plage La Grande Mer Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-08-10 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-10

Venez rencontrer les ambassadeurs de la campagne Inf’eau Mer le 22 juillet et le 10 août à la Plage de la Grande Mer.

Inf’eau mer est une campagne régionale menée depuis déjà une dizaine d’année. Son objectif est de rendre les plages plus propres, et de sensibiliser les usagers des plages au respect de ce milieu. En collaboration avec la mairie du Pradet, le Naturoscope a mené une fois encore cette année la campagne. .

Plage La Grande Mer Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Come meet the ambassadors for the Inf’eau Mer campaign on July 22 and August 10 at Grande Mer Beach.

L’événement Campagne Inf’eau mer à la Plage de la Grande Mer Cassis a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Cassis