Soirée Time Machine aux Roches Blanches Les Roches Blanches Cassis

Informations pratiques

Cassis

Soirée Time Machine aux Roches Blanches

Jeudi 23 juillet 2026 de 19h à 23h30. Les Roches Blanches 9 avenue des Calanques Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : 140 – 140 – 140 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23 23:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Le jeudi 23 juillet, les Roches Blanches vous invitent à remonter le temps au rythme des plus grands classiques de la musique lors d’une soirée Time Machine.

Des mélodies iconiques des sixties à l’énergie des années 2000, laissez-vous porter à travers cinq décennies de musique, de souvenirs et de moments inoubliables dans l’un des plus beaux décors de la Méditerranée.



Au fil de la soirée, chaque heure dévoilera une nouvelle décennie et son univers, pour une traversée festive et élégante rythmée par quatre DJs invités, un welcome drink et un buffet en libre accès tout au long de la soirée.



Dress code obligatoire Chic en blanc.



Jeudi 23 juillet 2026 de 19h00 à 23h30



DJ Guests

Albane

Mango Lips

Marie Prieux

DJ Boz Bam

Julio de Printemps



140€ par personne

Réservation de table sur demande. .

Les Roches Blanches 9 avenue des Calanques Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 01 09 30 hotel@roches-blanches-cassis.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Thursday, July 23, Les Roches Blanches invite you to travel back in time to the beat of music’s greatest classics during a “Time Machine” evening.

L’événement Soirée Time Machine aux Roches Blanches Cassis a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de Cassis