Exposition Entre terre et mer par Hugues Bertin aux Salles Voutées Salles Voutées Cassis

Cassis

Exposition Entre terre et mer par Hugues Bertin aux Salles Voutées

Du 06/08 au 16/08/2026 tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h. Salles Voutées C/o Mairie de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-06

Du 6 au 16 août 2026, l’exposition Entre terre et mer par Hugues Bertin s’installe dans le cadre unique des Salles Voûtées, situées place Baragnon, en plein cœur du village de Cassis.

Artiste photographe et plasticien, Hugues Bertin explore la relation entre l’image et la matière. Il récupère du verre martelé provenant de serres abandonnées du Var pour l’unir à ses photographies. Ce dialogue entre les textures brutes et la lumière métamorphose des fragments de patrimoine oubliés en œuvres plastiques vibrantes, offrant un nouveau regard sur la fragilité et la mémoire du temps.



Dates du 6 au 16 août 2026

Horaires de10h à 13h et de 15h à 19h

Lieu Salles Voûtées Place Baragnon, Cassis

Entrée libre .

Salles Voutées C/o Mairie de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 28 01 01 03 bertinhugues004@gmail.com

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English :

From August 6 to 16, 2026, the exhibition “Between Land and Sea” by Hugues Bertin will be on display in the unique setting of the Salles Voûtées, located on Place Baragnon, in the heart of the village of Cassis.

L’événement Exposition Entre terre et mer par Hugues Bertin aux Salles Voutées Cassis a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Cassis