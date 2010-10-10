Cassis

Cassis fête son vin 90 ans de l’AOC

Du samedi 16 au dimanche 17 mai 2026. Esplanade Aristide Briand Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

Les vignerons de Cassis vous invite à fêter les 90 ans de l’AOC Cassis les 16 et 17 mai 2026, dans une atmosphère mêlant raffinement et convivialité.

Programme (sous réserve de modifications)



Samedi 16 mai

11h Joutes provençales Port de Cassis

Démonstration de joutes avec la participation des vignerons.

12h Grande Bouille du Littoral Promenade Aristide Briand

Repas entrée + plat + dessert 60€/pers

Inscription www.Cassis_helloasso.com

16h Sortie barques de tradition



Dimanche 17 mai

10h Messe à l’Église Saint-Michel

Ouverture de de la manifestation sur la promenade Aristide Briand dégustation des vins des domaines Cassidens (10€/pers) accès libre à tous les stands. Vente de vins sur place.

10h45 Danse de la souche sur le parvis de l’Église Saint-Michel et procession du cortège en direction de la promenade Aristide Briand, accompagné par Lei Tambourinaire de Magali et par le Groupe de Danses Provençales de Cassis. Défilé des métiers provençaux avec la pastorale.

11h30 Bénédiction des vins, discours de Danielle MILON, Maire de Cassis, et du Président de l’AOC Cassis, Jean-Louis GENOVESI. .

Esplanade Aristide Briand Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 65 34 87 cassis.animation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The winemakers of Cassis invite you to celebrate the 90th anniversary of the Cassis AOC on May 16 and 17, 2026, in an atmosphere that blends elegance and conviviality.

L’événement Cassis fête son vin 90 ans de l’AOC Cassis a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Cassis