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AGENDA · Cassis

Rooftop Cassis DJ Notre Dame Soirée house techno Cassis

vendredi 10 juillet 2026 · Cassis

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Esplanade Aristide Briand
Ville
13260 Cassis
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
30 30 30

Cassis

Rooftop Cassis DJ Notre Dame Soirée house techno

Vendredi 10 juillet 2026 de 19h à 1h. Esplanade Aristide Briand Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 01:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Vendredi 10 juillet De 19h00 à 01h00

Entre le port pittoresque de Cassis et les reflets de la Méditerranée, vivez une soirée unique à l’occasion du Rooftop Cassis, un événement en plein air dans un cadre exceptionnel.
Ambiance musicale
Laissez-vous emporter par une programmation alliant Melodic House et Melodic Techno, portée par le DJ Notre Dame accompagné d’Oscaar et Two Souls

Sur place
Restauration possible pour accompagner votre soirée face à la mer, avec 3 différents food-trucks et des animations.

Tarif
Entrée 30 €
Réservation en ligne recommandée (places limitées).

Lieu
Sur l’Esplanade Aristide Briand.

Venez vivre une expérience sonore et visuelle inoubliable, dans une ambiance festive au cœur de l’été cassiden.

À noter Cet évènement est réservé aux personnes majeures.
Tenue correcte exigée.
Toute sortie est définitive.   .

Esplanade Aristide Briand Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Friday, July 10 7:00 p.m. to 1:00 a.m.

Between the picturesque port of Cassis and the glistening waters of the Mediterranean, enjoy a unique evening at Rooftop Cassis, an outdoor event in an exceptional setting.

L’événement Rooftop Cassis DJ Notre Dame Soirée house techno Cassis a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Cassis

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