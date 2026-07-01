Informations pratiques

Cassis

Rooftop Cassis DJ Notre Dame Soirée house techno

Vendredi 10 juillet 2026 de 19h à 1h. Esplanade Aristide Briand Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 01:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Vendredi 10 juillet De 19h00 à 01h00



Entre le port pittoresque de Cassis et les reflets de la Méditerranée, vivez une soirée unique à l’occasion du Rooftop Cassis, un événement en plein air dans un cadre exceptionnel.

Ambiance musicale

Laissez-vous emporter par une programmation alliant Melodic House et Melodic Techno, portée par le DJ Notre Dame accompagné d’Oscaar et Two Souls



Sur place

Restauration possible pour accompagner votre soirée face à la mer, avec 3 différents food-trucks et des animations.



Tarif

Entrée 30 €

Réservation en ligne recommandée (places limitées).



Lieu

Sur l’Esplanade Aristide Briand.



Venez vivre une expérience sonore et visuelle inoubliable, dans une ambiance festive au cœur de l’été cassiden.



À noter Cet évènement est réservé aux personnes majeures.

Tenue correcte exigée.

Toute sortie est définitive. .

Esplanade Aristide Briand Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Friday, July 10 7:00 p.m. to 1:00 a.m.



Between the picturesque port of Cassis and the glistening waters of the Mediterranean, enjoy a unique evening at Rooftop Cassis, an outdoor event in an exceptional setting.

L’événement Rooftop Cassis DJ Notre Dame Soirée house techno Cassis a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Cassis