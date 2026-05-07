Cassis

Marché nocturne de Cassis

Du 25/06 au 31/08/2026 tous les jours de 19h à 0h. Place Baragnon Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:00:00

fin : 2026-08-31 00:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Tous les soirs du 25 juin au 31 aout 2026, parcourez le marché nocturne de Cassis sur les Places Baragnon et Clémenceau.

De 19h00 à minuit, flânez dans le village dans une ambiance nocturne conviviale et découvrez les créations d’artisans locaux bijoux, vêtements, déco… .

Place Baragnon Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Every evening from June 25 to August 31, 2026, explore the Cassis night market on Place Baragnon and Place Clémenceau.

L’événement Marché nocturne de Cassis Cassis a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Cassis