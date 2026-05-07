Marché nocturne de Cassis Cassis
Marché nocturne de Cassis Cassis jeudi 25 juin 2026.
Cassis
Marché nocturne de Cassis
Du 25/06 au 31/08/2026 tous les jours de 19h à 0h. Place Baragnon Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-08-31 00:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Tous les soirs du 25 juin au 31 aout 2026, parcourez le marché nocturne de Cassis sur les Places Baragnon et Clémenceau.
De 19h00 à minuit, flânez dans le village dans une ambiance nocturne conviviale et découvrez les créations d’artisans locaux bijoux, vêtements, déco… .
Place Baragnon Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Every evening from June 25 to August 31, 2026, explore the Cassis night market on Place Baragnon and Place Clémenceau.
L’événement Marché nocturne de Cassis Cassis a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Cassis
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