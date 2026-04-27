Cassis

Mapping vidéo

Du vendredi 26 au samedi 27 juin 2026 de 22h30 à 22h45 et de 23h à 23h15. Falaise du Château Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Les 26 et 27 juin 2026, assistez à la magie de ce spectacle face à la falaise du château qui se transformera, comme chaque année, en un spectaculaire théâtre d’images, de sons et d’émotions.

Le mapping vous invite à un voyage onirique sous la lune et les étoiles.



Une mise ne lumière contemporaine qui révèlera l’âme du village et offrira une vision onirique de ses paysages.



Grâce à une scénographie immersive épousant les reliefs de la majestueuse falaise du château, cette expérience visuelle et sensorielle accessible à tous vous invitera à un véritable voyage hors du temps, entre émotion et poésie.



Une production originale CS PROD pour la Ville de Cassis en association avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.



Vendredi 26 et samedi 27 juin 2026, représentations à 22h30 puis 23h.

Spectacle gratuit

Rendez-vous plage de la grande mer. .

Falaise du Château Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 28 01 01 03

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English :

On June 26 and 27, 2026, witness the magic of this show in front of the castle cliff, which will be transformed, as it is every year, into a spectacular theater of images, sounds and emotions.

L’événement Mapping vidéo Cassis a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Cassis