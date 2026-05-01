Cassis

Even Crea présente Les créateurs de K6 Arts

Dimanche 24 mai 2026 de 9h à 18h.

Dimanche 14 juin 2026 de 9h à 18h. Place Baragnon Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24 2026-06-14

Even Créa vous invite à son marché des créateurs les dimanches 24 mai et 14 juin 2026 de 9h à 18h sur la place Baragnon.

Que vous soyez passionné d’art ou simple curieux, cet événement saura vous captiver et vous surprendre. Ne manquez pas cette occasion de découvrir les talents de demain dans un cadre idyllique au cœur de Cassis ! .

Place Baragnon Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 47 37 77

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English :

Even Créa invites you to its creators’ market on Sundays May 24 and June 14, 2026 from 9am to 6pm on Place Baragnon.

L’événement Even Crea présente Les créateurs de K6 Arts Cassis a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Cassis