Le Printemps du Livre Cassis

Cassis

Le Printemps du Livre

Du samedi 23 au lundi 25 mai 2026 le lundi à partir de 14h. Le samedi à partir de 14h. Le dimanche à partir de 11h30. Esplanade Aristide Briand Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Le Printemps du Livre est une rencontre littéraire où auteurs et lecteurs échangent autour de la passion du livre qui se tiendra du 23 au 25 mai 2026 à Cassis.

Cette année, le Printemps du Livre explorera le thème La vie et rien d’autre .



Inauguration Samedi 23 mai à 11h30, Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville, en présence de Danielle Milon, Maire de Cassis, de Claire Chazal, des écrivains invités et de nombreuses personnalités.



Programme



Samedi 23 mai

14h Jazz avec Le Trio Tenderly

15h Adelaïde de Clermont Tonnerre Je voulais vivre chez Grasset

15h45 Colombe Schneck Philip et moi chez Stock Vincent Jaury Archive Berthe Bendler, le courage chez Grasset

17h Olivier Bourdeaut Une histoire d’amour et de violence chez Gallimard Elsa Fottorino Passion brève au Mercure de France

18h30 Projection du film FURCY d’Abd al Malik



Dimanche 24 mai

11h Masterclass avec Abd al Malik et Mohammed Assaoui

14h Jazz avec Le Trio Tenderly

15h Antoine Compagnon 1966, année mirifique chez Gallimard Félix Moati Voir Clair à l’Observatoire

16h15 Eric Reinhardt L’imparfait chez Stock Jean Rouaud La maison imaginaire chez Gallimard

17h30 Marc Weitzmann La part sauvage chez Grasset Lionel Duroy Une journée dans la vie de Maria chez Flammarion



Lundi 25 mai

14h Bartabas Les cogne-trottoirs chez Gallimard Justine Levy Une drôle de peine chez Stock

15h15 Tania de Montaigne Un violent désir de chaleur humaine chez Grasset Eliette Abecassis Rupture chez Grasset

16h30 Antoine Senanque Kolyma chez Grasset



A l’heure ou ce programme a été rédigé, certains points du programme sont en attente de confirmation. Nous vous conseillons de le vérifier quelques jours avant la manifestation sur le site de la ville www.cassis.fr .

Esplanade Aristide Briand Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 66 37 92

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English :

Le Printemps du Livre is a literary event where authors and readers come together to share their passion for books. It will be held from May 23 to 25 in Cassis.

L’événement Le Printemps du Livre Cassis a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Cassis