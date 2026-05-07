Festival Oh les beaux jours ! à la Fondation Camargo Fondation Camargo Cassis

Cassis

Festival Oh les beaux jours ! à la Fondation Camargo

Mardi 26 mai 2026



À 18h Rencontre littéraire



À 20h30 Spectacle À ce stade de la nuit. Fondation Camargo 1 Avenue Maurice Jermini Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 18:00:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Pour la première fois, le festival Oh les beaux jours ! quitte Marseille et s’invite à Cassis le mardi 26 mai, face à la mer, dans le cadre lumineux de la Fondation Camargo.

Soirée exceptionnelle autour de Maylis de Kerangal, écrivaine contemporaine rencontres, apéro littéraire et spectacles dans le Théâtre de la Mer avec Maylis de Kerangal (autrice), Pierre Singaravélou (historien) et la compagnie Ildi Eldi.



Programme



À 18h, l’écrivaine Maylis de Kerangal et l’historien Pierre Singaravélou se retrouvent autour de deux livres parus dans la collection Les arts de lire chez Verdier

• Maylis de Kerangal, La lentille et le roman, coll. Les arts de lire , Verdier, 2026.

• Pierre Singaravélou, De quoi l’histoire est-elle faite, sinon du monde ?, Les arts de lire , Verdier, 2026.

Une conversation à ciel ouvert entre littérature et histoire, pour débuter la semaine avec deux auteurs passionnants.

Entrée libre durée 1h



Cette rencontre sera suivie par le spectacle À ce stade de la nuit, adapté du livre de Maylis de Kerangal, à 20h30.

Publié en 2015, À ce stade de la nuit de Maylis de Kerangal est devenu l’un de ces récits qui traversent le temps sans rien perdre de leur nécessité. À partir d’un nom désormais connu de tous Lampedusa et d’un naufrage survenu en 2013, l’écrivaine se livre à une méditation nocturne sur un monde qui se défait.

Le collectif Ildi Eldi propose une adaptation de ce livre, portée par la voix de Sophie Cattani, tandis que le plasticien kurde Peshawa Mahmood réalise une peinture en direct. Texte, image et musique composent ici une forme qui fait résonner autrement la puissance de ce récit.

Sur réservation tarifs 10€/15€ durée 50min .

Fondation Camargo 1 Avenue Maurice Jermini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@camargofoundation.org

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English :

For the first time, the Oh les beaux jours! festival leaves Marseille for Cassis on Tuesday May 26, facing the sea in the luminous setting of the Fondation Camargo.

L’événement Festival Oh les beaux jours ! à la Fondation Camargo Cassis a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Cassis