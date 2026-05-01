Balade avec les écogardes sur la Route des Crêtes Route des Crêtes Cassis

Cassis

Balade avec les écogardes sur la Route des Crêtes

Samedi 23 mai 2026 de 10h à 12h.

Samedi 20 juin 2026 de 10h à 12h. Route des Crêtes Grand virage du Sémaphore Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-06-20

Les 23 mai et 20 juin, venez (re)découvrir la Route des Crêtes et le Cap Canaille avec les écogardes du Parc national des Calanques.

En compagnie des écogardes du Parc national, partez pour une balade animée sur la Route des Crêtes pour (re) découvrir le Cap Canaille.

Au fil de la balade animée et commentée par les écogardes, les visiteurs pourront observer de près la flore et la faune qui peuplent ces écosystèmes fragiles et comprendre la formation géologique des Calanques. Ils appréhenderont ainsi les défis auxquels la nature fait face et les actions de préservation entreprises par le Parc national.



Informations

Départ 10h au grand parking virage du sémaphore (point GPS 43.181507, 5.570804) https://maps.app.goo.gl/W1eWHZgWZyMRFqm46

Durée environ 2h

Arrivée Point de départ

Difficulté facile



Accès

• En voiture Par la Route des Crêtes depuis La Ciotat (plus rapide)

Matériel à prévoir

• Chaussures adaptées à la marche

• Casquette ou chapeau

• Crème solaire

• Eau (au moins 1L par personne)



Possibilité d’annulation en cas de météo défavorable (ou journée rouge)



Une balade accessible, conviviale et enrichissante pour petits et grands. .

Route des Crêtes Grand virage du Sémaphore Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 96 89 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On May 23 and June 20, come and (re)discover the Route des Crêtes and Cap Canaille with the eco-guards from the Parc national des Calanques.

L’événement Balade avec les écogardes sur la Route des Crêtes Cassis a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Cassis