Cassis

Fête de la Saint-Jean

Mercredi 24 juin 2026 à partir de 20h. Place Baragnon Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Mélange de coutumes païennes et chrétiennes, la fête de la Saint Jean célébrait jadis les capacités purificatrices des flammes.



Venez célébrer la Saint Jean le mercredi 24 juin 2026 à partir de 20h sur la place Baragnon.

Cette soirée mettra à l’honneur les traditions et la culture provençale. Cassidens et estivants seront invités à partager ce moment de convivialité autour d’un diner-spectacle festif avec animations, musiques et danses traditionnelles qui feront vivre l’esprit de la Saint-Jean et vibrer la place Baragnon au rythme des traditions.



Un moment privilégié à vivre en famille ou entre amis pour (re)découvrir les coutumes locales.



Infos pratiques

Organisé par Cassis Animation

Tarif 30€

Réservation obligatoire les 17 et 19 juin sur le marché (entre 9h30 et 12h sur le stand de Cassis Animation)

Plus d’informations K6animation.cv@gmail.com .

Place Baragnon Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A blend of pagan and Christian customs, St. John’s Day used to celebrate the purifying powers of flames.



Come and celebrate Saint John’s Day on Wednesday June 24 from 8pm on Place Baragnon.

L’événement Fête de la Saint-Jean Cassis a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Cassis