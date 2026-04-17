Danse sur l’esplanade Cassis

Cassis

Danse sur l’esplanade

Samedi 13 juin 2026 à partir de 19h. Esplanade Aristide Briand Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Rendez-vous le samedi 13 juin 2026 à 19h00 pour un spectacle de danse avec 3 ballets tout public sur l’Esplanade Aristide Briand !

La Ville de Cassis et la Compagnie Acontretemps, dirigée par la chorégraphe Christine Colombani, vous invitent à une soirée de danse haute en couleurs.

Ce spectacle tout public réunit 12 danseurs autour de trois ballets aux univers variés, mêlant énergie, émotion et poésie. Accessible aux amateurs comme aux novices, cette création promet un moment artistique intense et captivant en plein air.



Duos de choc 18 minutes

Une succession de duos homme/femme, en compétitions ou luttes sportives, visant à tenir en haleine le public en l’incitant à choisir un vainqueur .

Alliance de moments drôles, quelques fois audacieux, avec des moments plus tendres, mettant en scène trois sports dotés de leurs gestuelles propres et magnifiées par la musique le tennis, l’aïkido, la boxe française.

Chorégraphie et costumes Christine Colombani

Musique Oscar BENTON, Scott JOPLIN, taïkos (tambours de samouraïs).



Las tres hermanas 16 minutes

Un huis clos entre 3 sœurs dans l’Argentine du début du siècle dernier

Ana l’ainée des 3 sœurs joue le rôle de mère et de père pour Agustina et Camila.

Elle veille d’une main de fer sur ses deux jeunes sœurs, avec dureté et peu d’amour !

La vie pour la fratrie, dictée par Ana, pourrait continuer comme ça, sans que rien ne change, laissant passer le temps, volant peu à peu leurs cœurs de jeunes femmes… si ce n’est que l’arrivée d’un jeune homme va tout faire basculer !

La passion va se mêler à la frustration, la jalousie, la rébellion. De ce huis clos, vont ressortir force et puissance !

Chorégraphie et costumes Christine Colombani

Musique Astor PIAZZOLLA



De Fuego 28 minutes

Le feu, la magie, la vie !

Une Danse néoclassique plus contemporaine dans une gestuelle presque tribale sur une musique endiablée et ensorceleuse. Des cœurs enflammés, attisés par l’Amour, celui des cœurs brulants, celui qui déplace les montagnes, qui nous soulève de terre, qui nous pousse à la démesure et à l’envie de toujours plus. Les corps s’embrassent, les âmes aussi ! L’espoir d’un retour aux émotions primaires et à la magie des sentiments !

Chorégraphie Christine COLOMBANI

Costumes Amélie PINEAU et Christine COLOMBANI

Musique L’Amour sorcier de Manuel DE FALL



La Compagnie Acontretemps a été fondée en 2012 par Christine Colombani, ancienne danseuse de l’Opéra de Marseille ayant notamment travaillé avec Roland Petit et soliste au Ballet Royal de Wallonie. Ses créations, à la fois énergiques, poétiques et accessibles, ont pour ambition de faire découvrir la danse néoclassique au plus grand nombre. .

Esplanade Aristide Briand Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Join us on Saturday, June 13, 2026, at 7:00 p.m. for a dance performance featuring three ballets suitable for all ages on the Aristide Briand Esplanade!

L’événement Danse sur l’esplanade Cassis a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Cassis