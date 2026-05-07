Exposition RESONANCE de François-Marie Luca aux Salles Voutées Salles Voutées Cassis

Cassis

Exposition RESONANCE de François-Marie Luca aux Salles Voutées

Du 19/06 au 28/06/2026 tous les jours de 11h à 18h. Salles Voutées C/o Mairie de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 11:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Du 19 au 28 juin 2026, l’exposition RESONANCE de François-Marie Luca s’installe dans le cadre unique des Salles Voûtées, situées place Baragnon, en plein cœur du village de Cassis.

Découvrez l’univers de François-Marie Luca, artiste-peintre marseillais qui explore la singularité du visage humain à travers ses courbes et ses couleurs. Ses œuvres, entre toiles monumentales et ses encres de Chine sur papier captent l’émotion pure et le regard dans ce qu’il a de plus intime. Par un jeu subtil de superpositions et de reliefs, l’artiste transforme chaque portrait en une rencontre vibrante. Une immersion sensible où la matière donne vie à l’invisible, invitant le spectateur à une véritable introspection chromatique.



Dates du 19 au 28 juin 2026

Horaires tous les jours de 11h à 18h

Vernissage vendredi 19 juin de 18h à 22h

Lieu Salles Voûtées Place Baragnon, Cassis

Entrée libre .

Salles Voutées C/o Mairie de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur francoismarieluca@gmail.com

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English :

From June 19 to 28, 2026, François-Marie Luca’s RESONANCE exhibition takes up residence in the unique setting of the Salles Voûtées on Place Baragnon, right in the heart of the village of Cassis.

L’événement Exposition RESONANCE de François-Marie Luca aux Salles Voutées Cassis a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Cassis