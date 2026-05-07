Exposition Pierre Gimmig au clair de lumière de la Provence au Musée de Cassis Musée municipal d’art et traditions populaires Cassis

Cassis

Exposition Pierre Gimmig au clair de lumière de la Provence au Musée de Cassis

Du 13/06 au 26/09/2026 le mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Le samedi de 10h à 13h. Musée municipal d’art et traditions populaires Hôtel de Ville de Cassis Place Baragnon Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-13

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-06-13

Du 13 juin au 26 septembre 2026, venez découvrir l’exposition temporaire Pierre Gimmig au clair de lumière de la Provence au Musée d’Art et Traditions populaires de Cassis.

Le musée présente une rétrospective des œuvres de l’artiste marseillais Pierre Gimmig (1877 1942), qui a consacré sa vie artistique à la Provence rochers, garrigues et rivages méditerranéens occupent le cœur de son œuvre. Peu exposé de son vivant, cette rétrospective propose de suivre son cheminement et de saisir en peinture son hommage à la terre marseillaise.



Horaires du Musée mercredi, jeudi, vendredi 10h00-12h30 et 13h30-17h30.

Samedi 10h00-13h00.

Entrée Libre .

Musée municipal d’art et traditions populaires Hôtel de Ville de Cassis Place Baragnon Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 36 78 musee@cassis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From June 13 to September 26, 2026, discover the temporary exhibition Pierre Gimmig: au clair de lumière de la Provence at the Musée d’Art et Traditions populaires in Cassis.

L’événement Exposition Pierre Gimmig au clair de lumière de la Provence au Musée de Cassis Cassis a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Cassis