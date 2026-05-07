Journées européennes de l’archéologie à Cassis Musée municipal d’art et traditions populaires Cassis

Cassis

Journées européennes de l’archéologie à Cassis

Samedi 13 juin 2026 de 10h à 13h. Musée municipal d’art et traditions populaires Hôtel de Ville de Cassis Place Baragnon Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 13:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie, le Musée de Cassis vous ouvre ses portes le samedi 13 juin 2026 afin de mieux comprendre cette discipline.

Depuis 16 ans, les Journées européennes de l’archéologie (JEA) invitent le public à plonger dans le passé et à explorer les traces matérielles des sociétés depuis la Préhistoire. Pendant trois jours, plusieurs milliers de manifestations sont proposées à toutes et tous partout en France et en Europe ouvertures exceptionnelles de chantiers de fouilles, activités pédagogiques et ludiques, rencontres avec des chercheurs, découvertes de laboratoires, expositions, projections…



A Cassis, le Musée d’Art et Traditions Populaires vous accueille de 10h à 13h pour découvrir une exposition autour d’objets archéologiques et pour une diffusion de film. .

Musée municipal d’art et traditions populaires Hôtel de Ville de Cassis Place Baragnon Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 36 78 musee@cassis.fr

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English :

As part of the European Archaeology Days, the Musée de Cassis will be opening its doors on Saturday June 13, 2026 to give you a better understanding of this discipline.

L’événement Journées européennes de l’archéologie à Cassis Cassis a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Cassis