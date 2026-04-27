Fêtes de la Mer Fête de la Saint-Pierre et des pêcheurs Quai des Moulins Cassis

Cassis

Fêtes de la Mer Fête de la Saint-Pierre et des pêcheurs

Vendredi 26 juin 2026 à partir de 19h.

Apéritif des pêcheurs Place Mirabeau.

Samedi 27 juin 2026 à partir de 18h.

Concours Miss Barquette .

Dimanche 28 juin 2026 à partir de 9h30.

Fête de la Saint-Pierre. Quai des Moulins Port de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 09:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

La Saint Pierre célèbre chaque année le saint patron des pêcheurs. A Cassis, des festivités auront lieu les 26, 27 et 28 juin à cette occasion.

Les Fêtes de la Mer sont une occasion unique de découvrir les traditions maritimes de Cassis.



Les festivités commencent le vendredi 26 juin à 19h, avec l’apéritif des pêcheurs, offert au public par les Pêcheurs de la Prud’homie de Cassis, Place Mirabeau.



Samedi 27 juin à 18h aura lieu la 2ème édition de Miss Barquette concours de légende célébrant la beauté et l’âme des barquettes cassidaines, organisés à l’occasion des Fêtes de la Mer, par l’ACBT. Venez assister à une grande parade maritime où chaque barquette défilera dans le port de Cassis.



Puis dimanche 28 juin, la journée débutera à 9h30 par une messe solennelle, moment de recueillement et d’hommage aux disparus en mer. Le cortège se rendra ensuite en direction du port où les bateaux prendront le large vers 11h pour la bénédiction en mer. Temps fort chargé d’émotion lors duquel pointus et embarcations décorées défilent dans la baie de Cassis. .

Quai des Moulins Port de Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur K6animation.cv@gmail.com

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English :

Every year, Saint Peter’s Day celebrates the patron saint of fishermen. In Cassis, festivities will take place on June 26, 27, and 28 to mark the occasion.

L’événement Fêtes de la Mer Fête de la Saint-Pierre et des pêcheurs Cassis a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Cassis